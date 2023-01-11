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وفاة محامٍ في «ليلة الدخلة» والعروس تكشف السبب (صور)

ق
العروسان
Native
Teads
الأربعاء، 11-01-2023 10:43 ص

 

توفي عريس داخل شقته، بعد ساعات من زفافه في "ليلة الدخلة"، إثر تعرضه لحالة اختناق نتيجة تسرب غاز، بينما أصيبت زوجته.

 

كانت الأجهزة الأمنية في سوهاج، تلقت إخطارًا يفيد بوفاة محامٍ وإصابة زوجته إثر اختناقهما بالغاز داخل منزلهما بناحية مركز المراغة، شمال المحافظة.

وكشفت التحقيقات أنه أثناء تواجد العريس وزوجته، في منزلهما عقب زفافهما، حدث تسرب غاز، ما أدى إلى اختناقهما، وجرى نقلهما إلى المستشفى، ولفظ الأول أنفاسه الأخيرة، فيما تتلقى زوجته العلاج داخل قسم الرعاية المركزة.

وقال مينا أحد أصدقاء العريس المُتوفى: كنا في الفرح وكان بيرقص وفرحان وفجأة قال لي عارف يا مينا أنا حاسس إني هموت من الفرحة.



 

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