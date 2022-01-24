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وفاة لاعب خليجي بشكل مفاجئ أثناء المباراة

صورة-أرشيفية
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الإثنين، 24-01-2022 09:56 ص

توفي اللاعب العماني منذر علي الحراصي، أحد لاعبي الفرق الأهلية بنادي “الرستاق” العماني، بعد سقوطه على أرضية الملعب، بشكل مفاجئ.
ونعى نادي الرستاق لكرة القدم عبر حسابه الرسمي وفاة اللاعب منذر الحراصي.
وقال:"يتقدم مجلس الإدارة بخالص العزاء والمواساة للاعب النادي السابق علي بن سعيد بن مسعود الحراصي، وذلك في وفاة إبنه منذر. والتعزية موصولة لفريق جما إدارةً وأعضاء. تقبل الله الفقيد بفيض رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".
وشهد شهر ديسمبر الماضي وفاة مخلد الرقادي لاعب نادي مسقط متأثرا بسقوطه قبيل انطلاق مباراة في الدوري المحلي.

 

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