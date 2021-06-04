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وفاة لاعب بـأزمة قلبية خلال مباراة لتكريم شقيقه الراحل

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وفاة لاعب بـأزمة قلبية خلال مباراة لتكريم شقيقه الراحل

جوزيبي بيرينو
جوزيبي بيرينو
Native
الجمعة، 04-06-2021 11:00 ص فتحي مجدي
توفي لاعب كرة قدم إيطالي سابق، إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء لعب مباراة تخليدًا لذكرى شقيقه الذي توفي قبل بثلاث سنوات.

ولقي لاعب فريق بارما كالتشيو 1913، جوزيبي بيرينو، الذي ينحدر من كومونة بوجيومارينو الإيطالية في مقاطعة نابولي، حتفه في الأول من يونيو.

وقالت مصادر محلية، إن بيرينو (29 عامًا) سقط على أرض الملعب في مسقط رأسه خلال مباراة تذكارية لشقيقه روكو الذي توفي متأثرا بمرض مفاجئ عن عمر يناهز 24 عاما أثناء ركوبه للدراجات في يونيو 2018.

وصل المسعفون إلى مكان الحادث بعد وقت قصير من انهيار بيرينو وحاولوا إنقاذه، قبل أن يعلن عن وفاته لاحقًا نتيجة أزمة قلبية.

بيرينو، الذي لعب كلاعب وسط، مثل منتخب إيطاليا في "ليجا برو" تحت 21 عامًا ، والمنتخب الوطني تحت 21 عامًا.

وانتقل إلى صفوف بارما في عام 2012 عندما كان لا يزال في دوري الدرجة الأولى، لكن لم يشارك في أي مباراة رسمية. ولعب في دوريي الدرجتين الثالثة والرابعة.

وشارك بيرينو في صفوف بارما، سابري، إيبوليتانا، بيلاريا، فيجور لاميزيا، باتيباجليس، سكافاتيسي، توريس، ريال بوجيومارينو، بيمونتي، وسولوفرا.
 

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