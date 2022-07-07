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وفاة «فيبي سعد فريد» بجرعة زائدة داخل عيادة أسنان

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الضحية
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الخميس، 07-07-2022 09:33 ص

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم وفاة" فيبي سعد فريد" 33 سنة عقب تناول جرعة زائدة للحقنة داخل عيادة أسنان خاصة، مما تسبب في إصابتها بوعكة صحية تسبب في وفاةها .
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود بلاغ من أسرة السيدة المذكورة ، حسب صدى البلد.
وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقلها .
كما تم ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وصدور قرار بضبط وإحضار المتهمين في الواقعة والتصريح بالدفن.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة ورقم المحضر ٥١٠٠ إداري ثان طنطا وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
 

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