السبت، 21-05-2022
12:49 م
فجع الوسط الفني الجزائري
بوفاة
الممثل والمخرج المسرحي
أحمد بن عيسى عن عمر ناهز الـ 78 سنة، أثناء حضوره مهرجان
"كان" السينمائي إثر وعكة صحية، وفق ما كشفت وزارة الثقافة الجزائري
ة.
ورحل أحمد بن عيسى أمس الجمعة قبل ساعات من تقديمه أحدث أفلامه
السينمائية "أبناء رمسيس" للمخرج الفرنسي كليمون كوجيتور.
ونشرت وزارة الثقافة الجزائري
ة بيان لها عبر صفحتها على موقع
التواصل الاجتماعي قالت فيه: "تلقت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة سورية مولجي،
بكثير من الحزن والأسى، نبأ وفاة
المغفور له بإذن الله الممثل والمخرج المسرحي أحمد
بن عيسى، عن عمرٍ يناهز 78 عاماً، جراء اعتلال صحي".
وجاء في ختم البيان: "أمام هذا المصاب الجلل، تتقدم
السيدة الوزيرة إلى عائلة الفقيد ولمحبيه وللأسرة الفنية والثقافية كافة، بأخلص التعازي
الأخوية والمواساة الصادقة، داعية الله سبحانه وتعالى، أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته
وغفرانه وأن يلهم أهله جميل الصبر والسلوان".
وقدم الراحل أكثر من 120 فيلماً وعشرات المسرحيات والأدوار
السينمائية خلال 50 سنة من العطاء الفني.