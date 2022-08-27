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وفاة فنان شهير في حادث مروع رفقة فتاة في سيارته فجرًا

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الحادث
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السبت، 27-08-2022 08:51 ص
لقي المغني اللبناني، جورج الراسي، مصرعه من جراء حادث سير مروع وقع، فجر السبت، عند الحدود السورية اللبنانية، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن جورج الراسي توفي ثر اصطدام سيارته بحاجز وسطي في محلة المصنع، عند النقطة الفاصلة بين الحدود اللبنانية والسورية.
وأضافت أن سيدة أخرى كانت برفقة الراسي توفيت في الحادث.
وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تضرر سيارة جورج الراسي السوداء اللون بشكل كبير، حيث تحطمت مقدمتها بشكل كبير.
وكان الراسي عائدا من الحدود السورية، بحسب الوكالة الرسمية.
من جانبها، ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن الحادث وقع عند الساعة الخامسة و16 دقيقة فجرا.
وأضافت نقلا عن مصدر في الصليب الأحمر أنه بسبب تحطم السيارة بشكل كامل اضطر عناصر الصليب الأحمر والدفاع المدني إلى استخدام أدوات حادة و3 آليات لانتشال الجثتين، واستغرقت العملية نحو 40 دقيقة.
ورحل الفنان اللبناني عم عمر ناهز 39 عاما بعد مسيرة فنية انطلقت مبكرا، إذ بدأ الغناء في عمر 16 عاما، وصوّل أول فيديو كليب لأغنية "سهر الليل" منتصف التسعينيات.
لكن الجمهور بدأ يتعرف عليه بصوته الطربي بشكل أوسع العقد الأول من الألفية الجديدة، لكن نشاطه قل في السنوات الأخيرة.
وتقول الصفحة التعريفية لقناة جورج على موقع "يوتيوب" إنه ولد في بعبدا بلبنان عام 1982، لعائلة فنية "مميزة"، فشقيقته هي الفنانة نادين الراسي ووالده عازف عود، الذي انضم إلى أمه في تشجيع جورج على الغناء.




 

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