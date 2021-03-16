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وفاة فنان شهير عن عمر يناهز 82 سنة .. والجنازة من مسجد السيدة نفيسة
وفاة فنان شهير عن عمر يناهز 82 سنة .. والجنازة من مسجد السيدة نفيسة
الثلاثاء، 16-03-2021
08:47 ص
أحمد عادل شعبان
توفي اليوم الفنان الكبير
عادل هاشم
عن عمر يناهز 82 سنة بعد حياة فنية حافلة.
ومن المقرر تشييع جثمان الفنان الراحل الثلاثاء عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.
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وفاة الفنان عادل هاشم
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