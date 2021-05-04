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وفاة فنان شهير تزامنًا مع وفاته في مشهد مسلسله الرمضاني ويترك فيديو بوصيته

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الثلاثاء، 04-05-2021 01:03 م

توفي الفنان الجزائري الشهير بلاحة بن زيان المعروف باسم “النوري” عن عمر 68 عاما، تزامنا مع عرض مسلسله “عاشور العاشر” خلال شهر رمضان، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام جزائرية.
وقالت صحيفة “الشروق” أن بلاحة بن زيان، الذي أجرى مؤخرا عملية في شرايين القلب بالمستشفى العسكري بولاية وهران، توفي بعد معاناة مع المرض.
وكشف النوري في وقت سابق لصحيفة “النهار” الجزائرية، أنه كان يعاني المرض خلال فترة تصوير مسلسل “عاشور العاشر”، لكنه تمكن من التغلب على آلامه خلال العمل.
كما نعى المخرج جعفر قاسم الذي عمل طويلا مع بن زيان، الممثل الراحل، وقال: “كل الكلمات لا تعبر عن وجعي. فقدت اليوم أخي وصديقي، مصدر إلهامي. إنسان رائع ينشر البهجة أينما كان. عزيز أفرحنا في كل أعماله. حبيب أحبه كل من عرفه. فقدتك وسوف افتقدك دائما. ستبقى في قلبي إلى الأبد”.

 

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