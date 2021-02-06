وفاة فنان شهير بعد صراع مع كورونا

السبت، 06-02-2021
04:43 م
المصريون
توفي الفنان
والشاعر اللبناني
نسيم العلم، وذلك بعد مضاعفات
إصابته بفيروس كورونا
، حيث كان دخل على أثرها المستشفى ولازم غرفة العناية المركزة.
ويعد الشاعر العلم احد المبدعين الكبار الذين قدم عديد من
الاعمال الفنية التى تظل علامة فى لبنان.
وكان تعاون مع عدد من النجوم اللبناني
ين في عدد من الأغاني
التي حققت نجاحًا كبيرًا، نذكر منهم الفنان
أنور الأمير في أغنية "7 مليار"،
الفنان
أمير يزبك بأغنية "تسمي إبنك على إسمي"، الفنان
ميشال قزي بأغنية
"جايي تودعني"، الفنان
ة كلويدا الشمالي بأغنية "طولت المشوار"،
الفنان
ة لورا خليل بأغنية "الطرحا البيضا"، الفنان
أيمن زبيب بأغنية
"شو بعملك أنا حبيت" وغيرهم الكثير.