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وفاة فنانة شهيرة بعد تحولها من رجل إلى امرأة
وفاة فنانة شهيرة بعد تحولها من رجل إلى امرأة
الأحد، 31-01-2021
09:04 ص
المصريون
توفيت فنانة شهيرة بعد أشهر من إعلان تحولها من رجل إلى امرأة .
وأعلنت وسائل إعلام عالمية وفاة الفنانة الأسكتلندية صوفي زيون أثناء زيارة للعاصمة اليونانية أثينا.
و كانت صوفي تحاول مشاهدة ظاهرة فلكية أعلى الجبل لكن قدمها انزلقت بالخطأ وتوفيت في الحال.
كانت صوفي أعلنت قبل عامين تقريبا تحولها من رجل إلى امرأة مؤكدة أن هذا جعل جسدها يتناسق مع نفسها.
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المصريون
فنانة شهيرة تتحول لرجل
فنانة متحولة
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