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وفاة فنانة شابة بعد صراع مع المرض تاركة طفلًا صغيرًا

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أسما ابو هاشم
Native
Teads
الثلاثاء، 11-04-2023 09:27 ص

 

أعلن الموزع فهد الشلبي، وفاة المطربة الشابة أسما أبو هاشم، عصر يوم أمس الاثنين 10 أبريل، بعد صراع مع المرض، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وكتب الشلبي، عبر فيسبوك: «لله ما اعطى ولله ما أخذ و لا نقول الا ما يرضى الله.. توفيت إلى رحمه الله تعالى أسما أبو هاشم، أم طلال ابني.. سيقام العزاء في منزلي يوم ١٢/٤/٢٠٢٣ بعد صلاه العشاء برجاء الدعاء لها.. لا أراكم الله مكروها في حبيب لديكم».

 

وبعدها كتب حساب المطربة أسما أبو هاشم: «لله ما أعطى و لله ما أخذ و لا نقول الا ما يرضى الله… توفيت إلى رحمه الله تعالى أسما أبو هاشم.. سيقام العزاء في جامع الصديق، شيراتون، يوم ١١/٤/٢٠٢٣ بعد صلاة العشاء برجاء الدعاء لها.. لا أراكم الله مكروها في حبيب لديكم».

 

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