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وفاة فاروق السيد نجم الزمالك

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الزمالك
Native
الأحد، 09-05-2021 07:37 م المصريون
توفي اليوم الأحد فاروق السيد، نجم مصر ونادي الزمالك الأسبق، بعد فترة طويلة من المعاناة مع المرض.
وأعلن نجل فاروق السيد، وفاة والده فجر الأحد، وكشف عن إقامة صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة في القاهرة.
 انضم لنادي الزمالك عام 1963، ولم يستمر طويلا فى الكرة المصرية مثل بعض اللاعبين، وقرر أن يعتزل فى 1970 بسبب إصابته بقطع فى الرباط الصليبي.
وكان السيد أصغر عضو في منتخب مصر لكرة القدم المشارك في أولمبياد طوكيو عام 1964.
وبعد اعتزاله، تواجد فاروق السيد في الجهاز الفني لنادي الزمالك، ولمنتخب مصر الأولمبي والأول في أكثر من مناسبة.
وكان آخر تواجد له في الجهاز الفني لنادي الزمالك عام 1996 رفقة رود كرول، والفوز ببطولة كأس الأفروآسيوية.


 

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