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وفاة عميد كلية دار العلوم بعد أيام من وفاة نجله الضابط بأزمة قلبية

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وفاة عميد كلية دار العلوم بعد أيام من وفاة نجله الضابط بأزمة قلبية

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الثلاثاء، 18-05-2021 11:44 ص


توفى اليوم الدكتور خليل عبد العال خليل العميد الأسبق لكلية دار العلوم بجامعة الفيوم، بعد مرور أسبوعين من وفاة نجله النقيب مصطفى خليل معاون مباحث قسم شرطة كرداسة، بنفس سبب الوفاة وهو أزمة قلبية.
يذكر أن نجله فارق النقيب مصطفى خليل الضابط بفرقة مباحث كرداسة ومنشأة القناطر فارق الحياة  رمضان الماضي بأزمة قلبية مفاجئة أثناء عمله.
ولحق عميد الكلية بابنه النقيب مصطفي خليل معاون مباحث كرداسة الذي توفي بأزمة قلبية خلال شهر رمضان المعظم.
ونعى الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وعمداء كليات جامعة الفيوم، الدكتور خليل عبد العال خليل العميد الأسبق لكلية دار العلوم بجامعة الفيوم.
 

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