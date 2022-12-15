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وفاة عروس بني سويف يصدم الجميع.. تفاصيل ما حدث

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العروس
Native
Teads
الخميس، 15-12-2022 03:21 م

 

توفيت العروس إيمان عماد قبل أيام من زفافها، في حادث سير بمحافظة الفيوم، أثناء تواجدها هناك لشراء أدوية لشقيقتها المريضة لعدم توافرها في صيدليات محافظة بني سويف.

 

ومن جانبه، قال طه صفي الدين، أحد أهالي قرية إهناسيا الخضراء ببني سويف، إن إيمان عماد، كان يشهد لها كل أهالى القرية بالأدب وحسن الخلق والتفاؤل، موضحا أن وفاتها أوجعت القلوب وأدمعت العيون، وأحزنت النفوس، وغيبت الفرحة بين الأهالي ما بين طفلًا وشبابًا وفتاة وكل من يعرفها، وفق موقع "فيتو".

 

وتابع:"إيمان كان لديها أخت وكان فرحها من حوالي "شهر ونص أو شهرين"، وأثناء ليلة حنتها جاء خطيبها وشقيقها ليذهبوا بها إلى الكوافير مثلها مثل أي عروسة ليلة حنتها، ولكن يُصابوا بحادث تصادم، ويتم احتجازهم الثلاثة بداخل المستشفى، وحالتهم خطيرة، وبسبب هذا الحادث المؤلم والصعب تم تأجيل الفرح لأجل غير مسمى.

 

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