وفاة عروس بعد ساعة من دخلتها في بني سويف (تفاصيل صادمة)

الإثنين، 02-08-2021
07:34 م
سادت حالة من الحزن والصدمة، بقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى
بمحافظة بني سويف، عقب وفاة عروس
تدعى إسراء شعبان سعد القاضي، يود دخلتها بعد
زفاف
ها بساعة، عقب شعورها بالإعياء وإصابتها بأزمة قلبية، وحاولت أسرتها وزوجها نقلها
إلى المستشفى لإسعافها إلا أنها لفظت نفسها الأخيرة داخل المستشفى، وتم تشييع
جثمانها اليوم.
الفاجعة أصابت أهالي القرية ، التي شهدت احتفال ليلة امس
بحفل زفاف
العروس
، وفوجئوا بوفاة
ها بعدها بساعة أو اكثر حسبما أكد محمد حامد القاضي،
نجل عمومة العروس
ة قائلا: "البقاء والدوام لله وحده، أمس حضرنا حفل زفاف
ها وسط
سعادة الجميع، واليوم شيعنا جثمانها لمقابر العائلة".
وأضاف: "ربنا يصبر زوجها ووالدها ووالدتها، فقدوا عروس
تهم
في دقائق، لم تكتمل فرحتهم وتحولت الفرحة إلى كابوس، عروس
تتوفي ليلة زفاف
ها وبعد دقائق
من دخول شقة الزوجية".