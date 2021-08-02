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وفاة عروس بعد ساعة من دخلتها في بني سويف (تفاصيل صادمة)

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العروس
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الإثنين، 02-08-2021 07:34 م

سادت حالة من الحزن والصدمة، بقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، عقب وفاة عروس تدعى إسراء شعبان سعد القاضي، يود دخلتها بعد زفافها بساعة، عقب شعورها بالإعياء وإصابتها بأزمة قلبية، وحاولت أسرتها وزوجها نقلها إلى المستشفى لإسعافها إلا أنها لفظت نفسها الأخيرة داخل المستشفى، وتم تشييع جثمانها اليوم.
الفاجعة أصابت أهالي القرية ، التي شهدت احتفال ليلة امس بحفل زفاف العروس، وفوجئوا بوفاةها بعدها بساعة أو اكثر حسبما أكد محمد حامد القاضي، نجل عمومة العروسة قائلا: "البقاء والدوام لله وحده، أمس حضرنا حفل زفافها وسط سعادة الجميع، واليوم شيعنا جثمانها لمقابر العائلة".
وأضاف: "ربنا يصبر زوجها ووالدها ووالدتها، فقدوا عروستهم في دقائق، لم تكتمل فرحتهم وتحولت الفرحة إلى كابوس، عروس تتوفي ليلة زفافها وبعد دقائق من دخول شقة الزوجية".
 

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