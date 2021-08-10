وفاة عروس بعد انتهاء حفل الزفاف (صور)

الثلاثاء، 10-08-2021
12:31 م
لقت عروس مصرع
ها بعد انتهاء حفل الزفاف، أثناء ذهابها إلى منزلها، فيما نجا
العريس الذي لم يكن في السيارة معها.
وأكدت الشرطة الأمريكية بأنه تم القبض على سائق مشتبه لتسببه في حادث مروع
وقع على الطريق المعاكس في ولاية يوتا مما أدى إلى مقتل عروس
كانت في طريقها إلى
المنزل من حفل زفاف
ها.
يُزعم أن سائق أمريكي يدعى «مانور جونزاليس ريا» اصطدم مباشرة بمركبة عروس
تدعى «أنجيليكا جابرييل خيمينيز دوندوب» عمرها 26 عامًا بالقرب من مدينة سولت ليك
سيتي في الساعات الأولى من الصباح.
كانت دوندوب متوجهة إلى المنزل من مكتب الاستقبال في ذلك الوقت، وفقًا
لإدارة السلامة العامة في ولاية يوتا الأمريكية.
ولحسن حظه لم يكن العريس الجديد، الذي كان حبيب دوندوب منذ المدرسة
الثانوية، في السيارة في ذلك الوقت.
تم نقل امرأة تبلغ من العمر 20 عامًا كانت راكبة في سيارة العروس
إلى
المستشفى بإصابات لا تهدد حياتها.
تقول الشرطة بأن جونزاليس ريا كان يسير في الطريق الخطأ عبر الطريق السريع
15 في شاحنة بيك آب تويوتا عندما اصطدم بسيارة الضحية كورولا، وقد توفيت على إثرها.