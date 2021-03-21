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وفاة عامل في مستشفى دنماركي بجلطة بعد حصوله على لقاح كوفيد
أرشيفية
الأحد، 21-03-2021
06:13 م
فتحي مجدي
توفي عامل في مستشفى بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، بعد حصوله على لقاح استرازينكا المضاد لـ كوفيد 19.
وعانى العامل الذي لم يتم الكشف عن هويته من جلطات دموية ونزيف دماغي بعد أقل من أسبوعين من تلقي اللقاح.
وهو أحد شخصين أصيبا بمضاعفات نتيجة الحصول على لقاح استرازينكا، فيما نجا الشخص الآخر.
وأكدت لجنة حقوق الإنسان، أنها تلقت "تقريرين جديين" مرتبطين باللقاح، لكنها لم تذكر أي تفاصيل أخرى، حسب ما أوردته وكالة "رويترز".
وقالت شركة أسترا زينيكا، التي طورت اللقاح مع جامعة أكسفورد، إنها لم تجد أي دليل على زيادة خطر الإصابة بجلطات الدم في مراجعة أجريت على 17 مليون شخص.
وعلقت دول من بينها ألمانيا وفرنسا والدنمارك استخدام اللقاح في وقت سابق بعد تقارير عن حدوث جلطات دموية نادرة في المخ.
وتراجعت فرنسا وألمانيا عن قرار التعليق، فيما واصلت الدنمارك قرارها بتعليق الحصول على اللقاح.
قال إيمير كوك، مدير وكالة الأدوية الأوروبية، إنه لا يمكن استبعاد وجود صلة نهائية بين جلطات الدم.
وقالت الوكالة، إن القضية تستحق مزيدًا من التحليل، لكنها قالت في هذه المرحلة إنه "من الواضح" أن الفوائد في حماية الناس من الوفاة أو الاستشفاء من كوفيد تفوق المخاطر المحتملة لتجلط الدم.
وأضاف كوك أنه يمكن للناس أن يثقوا في اللقاح، لكنه قال إن أي شخص يعاني من صداع يستمر لأكثر من أربعة أيام بعد تلقي اللقاح يجب أن يطلب المشورة الطبية.
ويتم تطبيق الإجراء الاحترازي أيضًا على الأشخاص إذا أصيب شخص ما بكدمات غير عادية، والتي يمكن أن تشير إلى علامة محتملة لتجلط الوريد الجيبي الدماغي.
وقال مدير وكالة الأدوية الأوروبية إن "لفت الانتباه إلى هذه الحالات النادرة المحتملة وتقديم المعلومات لأخصائيي الرعاية الصحية والأشخاص الذين تم تطعيمهم سيساعد في تحديد وتخفيف أي آثار جانبية محتملة".
وفي محاولة لإثبات أن اللقاح آمن، تلقى رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، لقاح أسترا زينيكا.
وقال جونسون في مؤتمر صحفي في داونينج ستريت الخميس: "لقاح أكسفورد آمن ولقاح فايزر آمن. الشيء غير الآمن هو الإصابة بـ كوفيد، ولهذا السبب من المهم جدًا أن نتلقى جميعًا اللقاح بمجرد أن يأتي دورنا".
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وفاة عامل
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