الأحد 09 مايو 2021
توقيت مصر 12:53 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صدمة جديدة لجماهير الأهلي بسبب علي معلول

شاهد.. مي عمر تبكي على الهواء بسبب ما فعله مخرج شهير

وفاة عادل التويجري بشكل مفاجئ.. وتركي آل الشيخ: أنا حزين جدًا

عفاف شعيب: جوزي خانني مع السكرتيرة والفنانات قاطعوني بعد ارتداء الحجاب

الصين تعلن انتهاء أزمة الصاروخ وتكشف مكان سقوطه

الأسطول الأمريكي يصادر شحنة أسلحة ضخمة في منطقة بحر العرب

معيط: الاستثمارات الحكومية والخاصة تحقق معدلات نمو مستدامة ٥,٣٪

السعودية.. قرار عاجل من الشئون الإسلامية عن صلاة عيد الفطر

التحالف يدمر طائرة مسيرة مفخخة في اتجاه خميس مشيط

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ADS
 

وفاة عادل التويجري بشكل مفاجئ.. وتركي آل الشيخ: أنا حزين جدًا

medium_2021-05-08-bfba7210b2
التويجري
Native
الأحد، 09-05-2021 10:47 ص

حالة من الصدمة عاشها السعوديين بعد أقل من 24 ساعة من وفاة بطل كمال الأجسام فهد هزازي بشكل مفاجئ، حيث رحل الإعلامي والناقد الرياضي عادل التويجري، الذي وافته المنية أمس عن 40 عاما.
وكان الإعلامي عادل التويجري اختتم  آخر حلقات برنامجه "الدوري مع وليد"، لشهر رمضان المبارك، مهنئا الجميع قائلا في تغريدة على حسابه بموقع تويتر "كل عام والجميع بخير".
وكان آخر ظهور للإعلامي عادل التويجري، أمس الجمعة،  في برنامج "الدوري مع وليد" والذي علق خلاله على فوز الهلال أمام الشباب بنتيجة 5-1، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2020-2021.
عادل التويجري كاتب وناقد رياضي متخصص في الجوانب القانونية والإحصائية، وصحفي في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".
ونعى تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، عادل التويجري، ونشر عبر حسابه على " تويتر"، صورة للراحل وعلق قائلا: "‏‏أقدم أحر التعازي وأخلص المواساة في وفاة أخي ‎#عادل_التويجري سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون ... انا حزين جداً  الله يرحمك ياعادل وفي هذا اليوم المبارك ".
ونعى الإعلامي وليد الفراج الفقيد قائلا "عظم الله أجري فيك.. البقاء لله .. رحل اليوم اخي وصديقي ورفيقي عادل التويجري ليلة 27 رمضان وقبل التوجه إلى العمرة".
وكتب الفراج في تغريدة على تويتر "كل التعازي لأسرته وأصدقائه ومحبيه.. الفراق صعب يا صديقي.. الله يشملك برحمته.. وأتمنى من الجميع الدعاء له فقد كان رجلا كريما طيبا صافي السريرة.. إلى رحمة الله".

 

إقرأ ايضا

Capture

شاهد.. مي عمر تبكي على الهواء بسبب ما فعله مخرج شهير

334298_0

عفاف شعيب: جوزي خانني مع السكرتيرة والفنانات قاطعوني بعد ارتداء الحجاب

موسيماني

فضل: هذا اللاعب سيرحل من الأهلي بسبب ما فعله موسيماني معه

أخبار متعلقة

تركي آل الشيخ

تصرف مفاجيء من تركي آل الشيخ بعد إصابة مخرج شهير بالسرطان

JjqKC

شاهد.. نهاية مأساوية لصاحب أشهر ضحكة في العالم

Capture

وفاة الإعلامية فوزية العباسي

Keep-safety

وفاة الشيخ حافظ سلامة عن عمر 92 عامًا

download

كورونا يتمكن من «القرضاوي» وتدهور حالته الصحية بشدة

Capture

«عشماوي» يكشف قصة الشرطي الذي رفض إعدامه قبل خلع بنطاله