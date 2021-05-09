وفاة عادل التويجري بشكل مفاجئ.. وتركي آل الشيخ: أنا حزين جدًا

الأحد، 09-05-2021
10:47 ص
حالة من الصدمة عاشها السعوديين بعد أقل من 24 ساعة من
وفاة
بطل كمال الأجسام فهد هزازي بشكل مفاجئ، حيث رحل الإعلامي
والناقد الرياضي عادل
التويجري، الذي وافته المنية أمس عن 40 عاما.
وكان الإعلامي عادل التويجري
اختتم آخر حلقات برنامجه "الدوري مع وليد"،
لشهر رمضان المبارك، مهنئا الجميع قائلا في تغريدة على حسابه بموقع تويتر "كل
عام والجميع بخير".
وكان آخر ظهور للإعلامي عادل التويجري
، أمس الجمعة، في برنامج "الدوري مع وليد" والذي علق
خلاله على فوز الهلال أمام الشباب بنتيجة 5-1، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي
للمحترفين موسم 2020-2021.
عادل التويجري
كاتب وناقد رياضي متخصص في الجوانب القانونية
والإحصائية، وصحفي في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".
ونعى تركي آل الشيخ
رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية،
عادل التويجري
، ونشر عبر حسابه على " تويتر"، صورة للراحل وعلق قائلا:
"أقدم أحر التعازي وأخلص المواساة في وفاة
أخي #عادل_التويجري
سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه ومحبيه
الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون ... انا حزين جداً الله يرحمك ياعادل وفي هذا اليوم المبارك
".
ونعى الإعلامي
وليد الفراج الفقيد قائلا "عظم الله أجري
فيك.. البقاء لله .. رحل اليوم اخي وصديقي ورفيقي عادل التويجري
ليلة 27 رمضان وقبل
التوجه إلى العمرة".
وكتب الفراج في تغريدة على تويتر "كل التعازي لأسرته
وأصدقائه ومحبيه.. الفراق صعب يا صديقي.. الله يشملك برحمته.. وأتمنى من الجميع الدعاء
له فقد كان رجلا كريما طيبا صافي السريرة.. إلى رحمة الله".