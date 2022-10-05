الأربعاء 05 أكتوبر 2022
توقيت مصر 19:41 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ساويرس يفجر مفاجأة: مشروعات السعودية في منطقة البحر الأحمر تهدد مشروعات مصر

وفاة طفلتين بعد إعطائهما حقنة في صيدلية.. وقرار عاجل من النائب العام

الدولار يرتفع أمام الجنيه في منتصف التعاملات ويسجل هذا الرقم

بعد جنازته المهيبة.. من هو الشيخ أسامة عبدالعظيم الذي رحل أمس؟ (صور)

شاهد.. لاعب روسي يسدد أغرب ركلة جزاء يمكن ان تراها

رانيا يوسف ترد على حسين فهمي: طول عمري شيك ومحترمة

فيديو غير لائق.. تحديد موعد جلسة محاكمة هبة قطب خبيرة العلاقات الجنسية

بعد ظهورها شبه عارية.. منى فاروق تبكي أمام الكعبة

جريمة هزت الرأي العام.. أول بيان من النيابة العامة بشأن واقعة بلطجي دمياط

هتك عرضها قبل سنوات وقرر الخروج عن صمتها.. ريهام عبدالغفور: شمتّ في وفاة هذا الرجل

ADS
 

وفاة طفلتين بعد إعطائهما حقنة في صيدلية.. وقرار عاجل من النائب العام

2022_10_5_10_1_50_812
الطفلتان
Native
Teads
الأربعاء، 05-10-2022 01:42 م

أمر النائب العام، بحجز صيدلانية وحبس عامليْن لديها أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهام الأخيرين بمزاولة مهنة الصيدلة بغير ترخيص، واتهام الأولى بالسماح لهما بذلك، فضلًا عن اتهام العاملة بإعطاء الطفلتين المجني عليهما عقارًا تسبب في وفاتهما في مينا البصل بالإسكندرية.

كان قد ورد بلاغ إلى النيابة العامة اليوم من والدة الطفلتين المجني عليهما مفاده وفاة ابنتيها على إثر تلقيهما عقارًا بالصيدلية، متهمةً صاحبةَ الصيدلية والعاملةَ بها بالتسبب في وفاتهما، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، وبسؤال المبلِّغة شهدتْ أنَّ الصيدلانية المتهمة وصفت عقارًا بديلا للمدون بروشتة علاج إحدى الطفلتين، فحاولت البحث عن العلاج الأصيل فلم تجده، فاضطرت للعودة إلى الصيدلية لتلقي ابنتها العلاج البديل، وهناك وجدت عاملة حقنة ابنتيها بالعقاقير دون إجراء اختبار لهما قبل الحقن، فشعرتا بإعياءٍ شديدٍ نُقلتا على إثره للمستشفى حيث توفيتا.

واستجوبت النيابة العامة المتهمين، واتخذت حزمةً من الإجراءات لاستجلاء الحقيقة، منها التحفظ على الصيدلية وتفتيشها، وندب لجنة مختصة لمراجعة تراخيصها، وفحص ما بها من عقاقير، وجارٍ استكمال التحقيقات.
 

إقرأ ايضا

1560851819_995_50840_1538640759_597_125723_1nagebe1448442567842770x435

ساويرس يفجر مفاجأة: مشروعات السعودية في منطقة البحر الأحمر تهدد مشروعات مصر

2022_10_4_21_39_20_781

بعد جنازته المهيبة.. من هو الشيخ أسامة عبدالعظيم الذي رحل أمس؟ (صور)

رانيا-يوسف-حسين-فهمي

رانيا يوسف ترد على حسين فهمي: طول عمري شيك ومحترمة