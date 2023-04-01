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وفاة طبيب داخل محبسه....تفاصيل

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السبت، 01-04-2023 03:00 م نسمه عبد الوهاب
نفي مصدر أمنى صحة ما تم تداوله من ادعاءات بشأن وفاة طبيب نفسى أثناء حبسه احتياطيا بقسم شرطة جمصة بالدقهلية، نتيجة عدم تقديم الرعاية الصحية له.

وأوضح المصدر بأنه بتاريخ 28 فبراير الماضي توفى عامل نزيل بإحدى مراكز العلاج من الإدمان والأمراض النفسية الخاصة الكائنة بدائرة القسم، وباستدعاء المدير المسئول طبيب أمراض نفسية، قرر أن المتوفى نزيل بالمركز وكان يعالج من الإدمان.بالعرض على النيابة العامة قررت تشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر والمجلس الإقليمى للصحة النفسية بالانتقال للمركز السالف الإشارة إليه لإجراء المعاينة اللازمة.
وعقب ذلك وجهت النيابة العامة للمدير المسئول تهمتى تقديم مواد ضارة للعامل المذكور أدت إلى وفاته – عدم استيفاء إجراءات ترخيص المنشأة الطبية المشار إليها، وقررت حبسه على ذمة القضية.
بتاريخ 6 مارس المنقضي شعر الطبيب المذكور بحالة إعياء وتم نقله على الفور إلى مستشفى جمصة المركزى لتلقي العلاج  إلا أنه توفي، وورد تقرير من المستشفى يفُيد بأن الوفاة طبيعية ونتيجة أزمة تنفسية حادة.
وبسؤال زوجته (طبيبة بشرية) لم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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