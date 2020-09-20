وفاة طبيبة أمريكية قادت المطالب لفرض ارتداء كمامات كورونا

الأحد، 20-09-2020
05:17 م
فتحي مجدي
توفيت خبيرة أمريكية في الأمراض المعدية – قادت المطالب بفرض ارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا
بولاية كنتاكي- بعد صراع مع مرض كوفيد – 19 استمر أربعة أشهر.
قالت عائلة الدكتورة ريبيكا شادوين لشبكة (NBC)، إن الطبيبة البالغة من العمر 62 عامًا، "كانت مدافعة صريحة عن ارتداء الأقنعة منذ المراحل المبكرة جدًا من وباء فيروس كورونا
الذي وصل إلى الولايات المتحدة، ونشرت عنه على وسائل التواصل الاجتماعي".
وكانت أيضًا عضوًا بارزًا في مجموعة العمل الخاصة بفيروس كورونا
في مقاطعة بولينج جرين وارين عندما أصيبت بالمرض في مايو، حيث يعتقد أن العدوى انتقلت إليها من مقدم رعاية مصاب يعالج أحد الأقارب المسنين.
وحتى بعد مرضها، واصلت شادوين العمل مع فرقة العمل المحلية، ودفعت مرارًا وتكرارًا من أجل قانون الأقنعة المحلي، كما قال زملاؤها بالمركز الطبي في بولينج جرين.
وقال دينيس تشاني، نائب رئيس الخدمات المساعدة في المركز الطبي: "كانت تقول: "'انظروا يا رفاق، هذه ليست سياسة،"سمعتها تقول ذلك عدة مرات".
خلال معركتها التي استمرت أربعة أشهر مع العدوى - والتي كانت سببًا في وضعها على جهاز التنفس الصناعي وفي وحدة العناية المركزة - كانت ستستمر في العمل من سريرها في المستشفى، على حد قول زوجها، الطبيب ديفيد شادوين.
قال: "كانت هناك عدة مرات اعتقدنا أنها في طريقها إلى الشفاء". وأشار إلى أنه كان مع زوجته وابنيه عندما ماتت في 11 سبتمبر.
قالت ابنتها كاثرين (23 عامًا): يعتقد الكثير من الأطفال أن والديهم أبطال.
وأشار حاكم ولاية كنتاكي آندي بيشير إلى حملة الطبيب، معربًا عن حزنه لوفاة "بطل الخط الأمامي". وكتب على "تويتر": "من فضلك، اتبع نصيحة الدكتور شادوين - ارتدِ قناعًا على شرفها".