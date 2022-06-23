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وفاة «شيخ المجاهدين» في سيناء

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الخميس، 23-06-2022 02:05 م

توفى المناضل السيناوي حسن علي خلف من قبيلة السواركة، بشمال سيناء، والملقب "بشيخ مجاهدي سيناء" بعد رحلة علاج في محافظة الإسماعيلية.

وأعلنت جمعية مجاهدي سيناء، وفاة المناصل السيناوي، حيث أنه تم منحه نوط الامتياز من الدرجة الأولى من رئيس الجمهورية، تقديرا لجهوده الوطنية خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، أن المجاهد السيناوي كان دوره ضمن أدوار ومهام أداها رجال سيناء المدنيين في مناطق سيناء، أثناء فترة احتلالها تحت إشراف وتوجيهات القيادة في تلك الفترة.

كان للشيخ المناصل دور مهم في الوصول إلى نصر أكتوبر1973، حيث نفذ عدة عمليات فدائية ضد العدو الإسرائيلي، قبل أن يتمكن من القبض عليه، والحكم عليه بالسجن 149عاما، وتم تحريره في أبريل 1974 ضمن صفقة تبادل مع الجاسوس الإسرائيلي باروخ كوهين، وحصل على نوط الامتياز من الطبقة الأولى.

 

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