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وفاة «شيخ المالكية» عضو هيئة كبار العلماء بـ كورونا

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الشيخ أحمد ريان
 
الأربعاء، 17-02-2021 11:33 ص المصريون

توفي الدكتور أحمد طه ريان، شيخ المالكية وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.
وأعلن الوفاة الشيخ أحمد عيسى حسن المعصراوي، شيخ عموم المقارئ المصرية السابق عبر حسابه بـ“تويتر“ قائلًا: ”‏خالص العزاء في وفاة الدكتور أحمد طه ريان، أستاذ الفقة بجامعة الأزهر“.
وأضاف: ”اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس“.
ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الراحل عقب صلاة الظهر من الجامع الأزهر الشريف، كما نعاه عدد كبير من تلاميذه سائلين الله أن يلهم أهله الصبر والسلوان.
وتولى أحمد طه ريان العديد من المناصب العلمية والإدارية بجامعة الأزهر والجامعات العربية والإسلامية، وتولى رئاسة لجنة موسوعة الفقه الإسلامي بوزارة الأوقاف، وابتعث كممثل للأزهر الشريف للمشاركة في العديد من المؤتمرات الإسلامية والدولية، وله مؤلفات رصينة في الفقه وأصوله، والأحوال الشخصية، والمعاملات الإسلامية.. وغيرها، وقد اختير عضوًا بهيئة كبار العلماء في تشكيلها الأول حين عودتها عام 1433هـ/ 2012م.
وعين مدرسًا بالكلية عام 1974 ثم أستاذًا مساعدًا عام 1980، ثم أستاذًا عام 1985، ثم أستاذًا متفرغًا بالكلية عام 2004.
وحصل ريان على الإجازة العالمية من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة عام 1966، ثم حصل على الماجيستير 1968، ثم الدكتوراه في الفقه المقارن عام 1973.
 

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