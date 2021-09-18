وفاة شبيه الرئيس السادات بعد صراع مع المرض

السبت، 18-09-2021
12:16 م
توفى
محسن المنسي شبيه الرئيس
السابق أنور السادات صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض ومن
المقرر دفن الجثمان عقب اداء صلاة الظهر بمقابر سبرباي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.
وكان
دائما الراحل ما يظهر شبيه الرئيس
السابق أنور السادات، بـ«الجلباب» والنظارة السوداء
التي لا تفارق وجهه، والعصا الخشبية في يده اليمنى، والغليون في الأخرى، لا يفوّته
أي حدثٍ هامٍ في مصر، سواء كانت الواقعة سعيدةً أو مأساوية. وهو شخصية «ظريفة» يلتف
حوله المواطنون ويلتقطون معه الصور.
«محسن
المنسي»، مصور صحفي من محافظة الغربية، استغل الشبه الكبير بينه وبين الرئيس
الراحل
السادات على مستوى الشكل، وافتعل طريقة كلامه، بل إنه ادعى أيضًا أنه يعمل بالتمثيل
بعد أن كان المصور الشخصي للرئيس
العراقي الراحل صدام حسين.
وكان
ظهورالمنسي الأول في ميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير، حيث احتفى الناس به هناك بسبب
الشبه الكبير بينه وبين السادات، ثم اشتهر بعدما ظهر في فيديو وهو يتفحص أعمال حفر
تفريعة قناة السويس.