السبت 18 سبتمبر 2021
توقيت مصر 16:31 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة.. فنانة شهيرة تعلن رغبتها في شراء أشهر نادي سعودي

مش سعودي.. سارة الكندري وأحمد العنزي يواصلان مسلسل الفضائح بنشر صور جديدة

رهف القنون تستعرض جسدها شبه عارية بوضعية جريئة

محمد هنيدي يفاجئ الجميع ويعلن اعتزال التمثيل ويكشف السبب

«ضبطها مع عشيقها على سريره».. فضيحة وجريمة تهز الخانكة

رئيس الزمالك يفجر مفاجأة صادمة.. وتركي آل الشيخ: لا تزج باسمي

بدون بطانة.. فنانة شهيرة ترتدي نفس فستان رانيا يوسف وتثير الجدل

وفاة شبيه الرئيس السادات بعد صراع مع المرض

«أنا بموت إنا لله وإنا إليه راجعون».. وفاة صيدلانية حامل بكورونا يصدم الجميع

وكيل مديرية أوقاف الإسماعيلية يشتم المصلين أثناء خطبة الجمعة على المنبر

ADS
 

وفاة شبيه الرئيس السادات بعد صراع مع المرض

download
ا
Native
السبت، 18-09-2021 12:16 م

توفى محسن المنسي شبيه الرئيس السابق أنور السادات صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض ومن المقرر دفن الجثمان عقب اداء صلاة الظهر بمقابر سبرباي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.
وكان دائما الراحل ما يظهر شبيه الرئيس السابق أنور السادات، بـ«الجلباب» والنظارة السوداء التي لا تفارق وجهه، والعصا الخشبية في يده اليمنى، والغليون في الأخرى، لا يفوّته أي حدثٍ هامٍ في مصر، سواء كانت الواقعة سعيدةً أو مأساوية. وهو شخصية «ظريفة» يلتف حوله المواطنون ويلتقطون معه الصور.
«محسن المنسي»، مصور صحفي من محافظة الغربية، استغل الشبه الكبير بينه وبين الرئيس الراحل السادات على مستوى الشكل، وافتعل طريقة كلامه، بل إنه ادعى أيضًا أنه يعمل بالتمثيل بعد أن كان المصور الشخصي للرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وكان ظهورالمنسي الأول في ميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير، حيث احتفى الناس به هناك بسبب الشبه الكبير بينه وبين السادات، ثم اشتهر بعدما ظهر في فيديو وهو يتفحص أعمال حفر تفريعة قناة السويس.


 

إقرأ ايضا

100-184847-uae-club-alhlhlal-afc_700x400

مفاجأة.. فنانة شهيرة تعلن رغبتها في شراء أشهر نادي سعودي

Eaar1zWWsAEBif7

مش سعودي.. سارة الكندري وأحمد العنزي يواصلان مسلسل الفضائح بنشر صور جديدة

رهف-القنون

رهف القنون تستعرض جسدها شبه عارية بوضعية جريئة

أخبار متعلقة

m-645x450

«أنا بموت إنا لله وإنا إليه راجعون».. وفاة صيدلانية حامل بكورونا يصدم الجميع

Capture

وفاة الدكتور أحمد متولي نجل الشيخ الشعراوي في ألمانيا

10201929191725255229314

وفاة الفنان أحمد هيبة بشكل مفاجيء

18328110961631432652

وفاة الفنانة إيمان خيري بعد معاناة مع السرطان

2017-636332440246255609-625

وفاة عروس يوم الصباحية وتقرير الطب الشرعي يفجر مفاجأة

16327187531630892010

وفاة الفنان سمير الملا بعد صراع مع المرض