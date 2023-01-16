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وفاة شاعر أغاني النجوم بشكل مفاجئ عن عمر 48 عامًا

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ناصر الجيل مع أصالة
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الإثنين، 16-01-2023 12:56 م

 

 

غيّب الموت في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، الشاعر الغنائي ناصر الجيل، عن عمر ناهز 48 عاماً، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

 

وأعلنت صفحة ناصر الجيل الرسمية على فيسبوك نبأ وفاته، حيث نشر عليها : "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى الأستاذ ناصر الجيل وسيتم تشيع الجنازة بعد ظهر اليوم بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة.. ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

 

ونعاه الشاعر بهاء الدين محمد عبر فيسبوك، إذ كتب: "الشاعر الفنان المحترم ناصر الجيل اللهم ارحمه واغفر له واعف عنه.. اللهم الستر لأهل بيته وعائلته، ندعيله بالرحمة والمغفرة والعفو".

 

وكان ناصر الجيل قد كتب آخر أغنياته عبر حسابه في فيسبوك، قائلا: "انتظروا أغنية (مفاجأة حلوة)، غناء نسمة عطية، صوت واعد، ومتميز، ومطربة جاية بقوة الأيام الجاية، كلماتي وألحان محمد العابد، وتوزيع أسامة عبدالهادي".

 

مَن هو ناصر الجيل؟

ناصر الجيل شاعر وكاتب أغنيات مصري، من مواليد 17 مارس 1975، وتعاون خلال مسيرته مع باقة من أشهر نجوم الغناء في العالم العربي ومنهم أصالة، هاني شاكر، راغب علامة، نوال الكويتية، نبيل شعيل، إيهاب توفيق، مصطفى قمر، أنغام، بوسي، يارا ويسرا محنوش.

 

ومن أشهر أغنيات ناصر الجيل "حاجة متخصكش، 2019، سؤال بسيط، 2015، وقت الشدة، 2016، بفكر فيك، 2014، بعشقك، 2008، مابهزرش، 2015، بوعدك، 2012، اللي بعيد سنة، 2010، مش مهم، 2016، عيب عليكوا، 2017، اتحملت كتير، 2015، سبع أيام، 2012، قاللي لأ، 2008، حتة مني، 2008، عادي، 2006، كمل عليا، 2010".

 

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