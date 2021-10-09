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وفاة شاب صعقًا بالعبور أثناء سرقة كابل كهرباء

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السبت، 09-10-2021 12:09 م

تكثف الأجهزة الأمنية، جهودها لكشف هوية جثة مجهولة، متحللة، داخل كشك كهرباء في منطقة العبور، وتم نقلها إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وكشف هوية المتوفى، وأخذ بصمات الجثة وتصويرها تمهيدا لكشف هويته واستدعاء أسرته.
وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا بالعثور على جثة داخل كشك كهرباء بمنطقة العبور، وبالانتقال تبين العثور على جثة مجهولة وفي حاله تعفن لشاب، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، ولا يحمل أية مستندات تدل على هويته.
وكشفت التحريات بأن المتوفى دخل كشك الكهرباء لسرقته فصعقته الكهرباء ولقى مصرعه علي الفور، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وانتقل خبراء الأدلة الجنائية، وتم تصوير الجثة وأخذ بصماتها لمطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى وزارة الداخلية، ونشر الصور في أقسام الشرطة للتعرف عليها، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

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