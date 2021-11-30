وفاة سعودية أثناء إجراء عميلة تجميل بالرياض

الثلاثاء، 30-11-2021
03:12 م
توفيت سيدة سعودية
أثناء خضوعها لإجراء عملية تجميل
، في مركز طبي خاص
بجراحة التجميل بمدينة الرياض
.
ورصدت وزارة الصحة السعودية
، مخالفات عدة في هذا المركز تمثلت في تدني
مستوى تقديم الخدمة الصحية، وعدم الالتزام بالمعايير الصحية، والذي نتج عنه وفاة
مريضة بالإضافة إلى مخالفات أخرى. وفقاً لـ”سبق”
من جانبها قررت إحالة كامل ملف المركز الخاص إلى جهة الاختصاص بالهيئة
الصحية الشرعية؛ لإصدار الحكم المناسب؛ وفق نظام المؤسسات الصحية الخاصة، ونظام
مزاولة المهن الصحية، وأغلقت المركز إغلاقاً تحفظياً.