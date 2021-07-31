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وفاة زوج بأزمة قلبية أثناء مطاردة زوجته في الشارع

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السبت، 31-07-2021 11:23 ص

لفظ زوج أنفاسه الأخيرة إثر أزمة قلبية أصيب بها خلال مطاردته لزوجته التي هربت منه بعد مشاجرة بينهما.
وحدثت الواقعة في مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، حيث تلقت مديرية أمن القليوبية بلاغا يفيد بوفاة زوج خلال مشاجرة نشبت مع زوجته إثر خلافات بينهما.
وكشفت التحقيقات أن الزوج عامل وتوفي متأثرا بأزمة قلبية خلال ركضه في الشارع خلف زوجته عقب خلافات شديدة نشبت بينهما
وحدثت مشادة بين الزوجين تطورت لمشاجرة داخل المنزل، وخلالها فرت الزوجة محاولة الهرب من الاعتداء عليها، حيث هرولت إلى الشارع وحاول الزوج اللحاق بها لكنه سقط مغشيا عليه.
وقام الأهالي والمارة بمحاولة إسعاف الزوج، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة، وأكد الأطباء وفاةه بأزمة قلبية حادة.
 

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