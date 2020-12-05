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وفاة زوجة شقيق شيخ الأزهر

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شيخ الأزهر
 
السبت، 05-12-2020 05:13 م المصريون
توفيت اليوم السبت، زوجة الشيخ الطيب محمد الطيب، شقيق الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بعد صراع مع المرض.
ومن دفن جثمان الفقيدة بمدافن العائلة في مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر في السابعة مساءً، على أن يكون العزاء مقتصرًا على تشييع الجنازة.
من جانبه تقدم النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، بخالص العزاء والمواساة، إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف في وفاة زوجة شقيقهِ الأصغر، الشيخ محمد الطيب.
وقال النائب محمد أبو العينين إنه يشاطر الإمام الأكبر، الأحزان في وفاة زوجة شقيق فضيلته، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
 

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