السبت 27 فبراير 2021
توقيت مصر 18:32 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الإفتاء تعلق على تصريحات منسوبة لـ"علام" حول قانون الشهر العقاري

عاجل.. رسالة من السيسي بشأن المصالحة مع قطر وهذه فحواها

لحظة محاولة اختطاف فتاة داخل سيارة (فيديو)

الحبس عامًا لـ«سيدة كفر الشيخ» صاحبة الـ 73 فيديو

صدمة.. طيور النورس تتغذى على مئات الجثث في البحر

مرعب.. ظهور «عفريت» في بيت مهجور يثير ضجة (فيديو)

بشري سارة من وزير المالية عن أسعار السلع بالأسواق

بومبيو.. : لم أجد دليل مباشر يربط بين ولي العهد و مقتل خاشقجي

الطب البيطري يحذر من سمكة الأرنب السامة

مذيعة التليفزيون المصري نسيت أنها على الهواء..شاهد ماذا فعلت

ADS
 

وفاة زوجة رئيس مصر الأسبق

العثور-على-جثة-في-الإسكندرية
وفاة
 
السبت، 27-02-2021 01:43 م محمد فضل - متابعات

توفيت اليوم السبت، "سيدة مصر الأولى" سابقًا، السيدة/ وفية احمد العطيفي حرم الدكتور صوفي ابو طالب رئيس مجلس الشعب السابق و رئيس الجمهورية المؤقت السابق ، عن عمر يناهز ال 80 عاما .
وسوف تشيع الجنازة عقب صلاة العصر اليوم ، بقرية أبوطالب مركز طامية بمحافظة الفيوم  ، ويدفن جثمان الفقيدة الى مثواها الاخير بمقابر العائلة.
وكان الدكتور صوفي أبوطالب قد تولى رئاسة مصر لمدة 8 أيام بعد اغتيال الرئيس محمد أنور السادات ليصبح رابع رئيس بعد محمد نجيب وجمال عبدالناصر وأنور السادات حيث كان يشغل منصب رئيس مجلس الشعب، ووفقًا لدستور 71 كان اختيار رئيس الجمهورية، يتم عبر اختيار مجلس الشعب اسمًا أو مرشحًا للرئاسة، ويطرحه للشعب للاستفتاء عليه، وكان ينص أيضًا على أن يتولى رئيس مجلس الشعب، المنصب الرئاسي للجمهورية، في حال خلو منصب رئيس الجمهورية بالوفاة، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة.

وتولى صوفي أبوطالب رئاسة مجلس الشعب في الفترة من 4 نوفمبر عام 1978 حتى 1 فبراير عام 1983، وعرف بأنه محرك مشروع تقنين الشريعة الذي عملت فيه لجان مجلس الشعب في أواخر السبعينيات، وانتهت منه تمامًا في أوائل الثمانينيات، وخاض معارك لضمان استمرار "الشريعة الإسلامية" كمصدر للتشريع في المادة الثانية من الدستور، متأثرًا بمادة الشريعة الذي كان يدرسها في الجامعة.
وتوفي صوفي أبوطالب فجر يوم 21 فبراير 2008 في ماليزيا، عندما كان يشارك في الملتقي العالمي الثالث لرابطة خريجي الأزهر حول العالم في كوالالمبور‌.


 

إقرأ ايضا

شوقي-علام

الإفتاء تعلق على تصريحات منسوبة لـ"علام" حول قانون الشهر العقاري

Capture

لحظة محاولة اختطاف فتاة داخل سيارة (فيديو)

12637996_p

الحبس عامًا لـ«سيدة كفر الشيخ» صاحبة الـ 73 فيديو

أخبار متعلقة

Capture

الموت يفجع «آل سعود» في أميرتين خلال 24 ساعة

العثور-على-جثة-في-الإسكندرية

تشريح جثة إعلامي شهير يفجر صدمة عن سبب الوفاة

4408AF59-2400-4E80-A143-C09056BDE2BD

مالا تعرفه عن «الراقصة المحتشمة» التي ماتت اليوم بكورونا

twasul

بيان عاجل من الديوان الملكي يعلن عن وفاة إحدى الأميرات

resize

«النقشبندي».. قصة «مولاي إني ببابك» التي تدخل فيها «السادات» بنفسه

2018_9_9_13_32_16_390

يقتل أسرته بالكامل وحماته ثم ينتحر والسبب صادم!