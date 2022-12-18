وفاة رجل الأعمال محمد الأمين داخل محبسه





توفيَّ اليوم الأحد رجل الأعمال محمد الأمين متأثرًا بمضاعفات مرضه بسرطان الرئة خلال فترة سجنه في قضية التحرش بفتيات دار الأيتام التي تعود ملكيتها له.

وقال النائب مصطفى بكري في تغريدة على تويتر: "توفي منذ قليل رجل الأعمال محمد الأمين في مستشفي السلام الدولي متأثرا بمرضه، محمد الأمين كان يقضي العقوبة في مركز وادي النطرون للإصلاح والتأهيل، وتم نقله إلى مستشفى السلام منذ عدة أشهر، وقد وافته المنية منذ قليل، رحمه الله رحمة واسعة".

كما أكد طارق جميل سعيد، محامي رجل الأعمال البارز، وفاته متأثرًا بمرضه داخل مستشفى السلام الدولي.

وفي مايو الماضي، حكمت محكمة جنايات القاهرة على رجل الأعمال محمد الأمين بالسجن المشدد 3 سنوات مع غرامة 200 ألف جنيه ، بعد إدانته في اتهامه بالاتجار بالبشر وهتك عرض فتيات قاصرات مقيمات في دار أيتام مملوكة له.

كانت النيابة العامة أمرت بحبس قطب الإعلام السابق في يناير، إلى أن صدر حكم محكمة جنايات القاهرة.

وأدانت المحكمة الأمين في اتهامع بـ"الاتجار في البشر بالتعامل في أشخاص طبيعية؛ وهن فتيات مجني عليهن من نزيلات دار أيتام مملوكة له ببني سويف، وذلك باستغلاله ضعفهن بقصد التعدي عليهن جنسيًّا، وتحريض أخرى على ارتكاب تلك الجريمة، وكذا هتك عرضهن بالقوة والتهديد".

وفي ديسمبر، تلقت النيابة بلاغًا من المجلس القومي للأمومة والطفولة بشأن ما نُشِر عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن تلك الوقائع.

وأدلت الفتيات بشهادتهن بأن المتهم اعتاد هتك عرضهن دون رضائهن، واصطحابه بعضهن لفيلته بالساحل الشمالي لمدة أسبوع ليتمكن من هتك عرضهن، وطلبه أفعالًا مخلة منهن.

في حين سألت النيابة العامة أطباء نفسيين مختصين فأكدوا معاناة الناجيات من اضطراب سلوكي ونفسي، وأنهن أفدن بتعرضهن للتحرش في الدار.



