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فيديو
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الصفحة الأخيرة
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وفاة رجل الأعمال أحمد بهجت مالك قنوات «دريم»
رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت
Native
الجمعة، 21-05-2021
01:13 م
المصريون
رحل رجل الأعمال الدكتور
أحمد بهجت
أثناء رحلة علاجه بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد مصدر داخل اسرة الراحل الدكتور
أحمد بهجت
حيب" المصري اليوم"بصدور بيان بعد قليل.
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وفاة
رجل الاعمال
قناة دريم
أحمد بهجت
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