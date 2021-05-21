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وفاة رجل الأعمال أحمد بهجت مالك قنوات «دريم»

رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت
رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت
Native
الجمعة، 21-05-2021 01:13 م المصريون
رحل رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت أثناء رحلة علاجه بالولايات المتحدة الأمريكية.


وأكد مصدر داخل اسرة الراحل الدكتور أحمد بهجت حيب" المصري اليوم"بصدور بيان بعد قليل.
 

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