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وفاة راقصة شهيرة بشكل مفاجئ داخل ملهى ليلي بالمهندسين

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راقصة
Native
Teads
الأحد، 05-02-2023 08:53 ص

 

توفيت راقصة إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجدها بأحد "الكافيهات" بمنطقة المهندسين.

 

وقال شاهد عيان كان متواجدًا في المقهى إن الراقصة المتوفاة كانت تُدخن الشيشة مع زوجها.

 

وأشار الشاهد، إلى تعرض الراقصة لأزمة قلبية مفاجئة وهبوط حاد في الدورة الدموية نقلت على إثرها إلى المستشفى لكنها توفيت في الحال.

 

وأوضحت التحريات الأولية، أنه لا توجد شبهة جنائية حول الواقعة، مبينة أنها كانت قد توقفت عن الرقص منذ فترة.

 

وتابعت أن الراقصة كانت بالمقهى وشعرت بمتاعب صحية فجأة إثر تعرضها لأزمة قلبية مع هبوط في الدورة الدموية ما تسبب في وفاتها قبل وصولها إلى المستشفى.

 

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