الجمعة، 19-03-2021
12:06 م
محمود ابو سعد
صعدت روح المخرج الكبير رائد لبيب
إلى بارئها قبل قليل، بعد صراع مع مرض السرطان وكشفت نقابة المهن السينمائية أن صلاة الجنازة ستكون بعد صلاة العصر من مسجد السيدة عائشة، وبعدها سيدفن الفقيد بمدافن الأسرة بالسيدة عائشة.
واشتهر رائد لبيب
بتقديم البرامج والأفلام الكوميدية وأبرزها البرنامج الرمضاني الشهير" الكاميرا الخفية
" الذي حقق نجاحا كبيرا، كما قدم العديد من الأعمال الكوميدية في السينما والتليفزيون.
والده الكاتب الإذاعي أحمد لبيب الذي كتب برنامج "زيارات عم مسعود".
انضم للمسرح المدرسي في الرحلة الثانوية، وبعدها انضم لقصور الثقافة وأخرج أعمالا وهو في الثانوية العامة.
درس في المعهد العالي للفنون المسرحية.
بدأ مشواره الفني عام 1977 كمساعد مخرج في مسلسل "حكاية ميزو"
- أول أعماله كمخرج كان مسلسل "هند والدكتور نعمان" بطولة كمال الشناوي.
اشتهر بإخراج برامج الكاميرا الخفية
، وقدم ثنائيا فنيا مع الفنان إبراهيم نصر.
من أشهر برامج الكاميرا الخفية
التي قدمها "حسين على الهواء" مع حسين الإمام، و"بهلول ولسان العصفور".
قدم أكثر من 50 عمل فنيا من مسلسلات وأفلام.
من أشهر أعماله "زكية زكريا في البرلمان" و"أولادي" و"ناس وناس" و"عائلة مجنونة جدا" وكان آخر أعماله مسلسل "الأستاذ بلبل وحرمه" عرض عام 2016.
أعلن في منتصف فبراير الماضي إصابته بالسرطان وتدهورت حالته الصحية قبل أيام إلى أن رحل عن عالمنا صباح اليوم.