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وفاة خطيب الجمعة بأحد مساجد المنوفية بعد مشاداة كلامية مع أحد المصلين

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وفاة خطيب الجمعة
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الأحد، 09-10-2022 10:58 ص

شيع الآلاف من أهالي قرية مجريا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، جثمان "محمد عبد العليم بدوى" 42 عامًا، إمام صلاة الجمعة بمسجد السلام بالقرية أمس، والذي وافته المنية عقب تعرضه لسكتة قلبية متأثرًا بالاعتداء عليه لفظيًا أثناء وبعد إلقاءه خطبة الجمعة.

وقال شهود عيان، إن الفقيد دفعه الناس للصعود إلى منبر مسجد السلام إثر تأخر الخطيب المُعين لصلاة الجمعة، وذلك على غير رغبة من أحد المُصلين، والذي كال له الشتائم وطالبه بالنزول من على المنبر، وفور انتهاء الصلاة حاول إخراجه مع آخرين من المسجد.
أضاف الشهود: أنه فور الواقعة أصيب الشيخ بحالة حزن كبيرة وتدهورت حالته بشكل متسارع وتوفاه الله، الأمر الذي أصاب جميع أهالي القرية بحالة من الحزن، ونعاه الكثير من أبناء القرية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأضاف شاهد: أن الفقيد حسن السمعة عشق الناس صوته الحسن في قراءة القرآن، وارتباطه بالقرآن جعله مقربًا ومحبوبًا للجميع.
 

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