وفاة جد بسنت خالد حزنًا عليها

الأربعاء، 05-01-2022
09:23 ص
توفى
مساء أمس الحاج" سليمان شلبي" جد "بسنت خالد
" ضحية واقعة
الصور المفبركة والابتزاز الالكتروني بمحافظة الغربية، وتم تشييع جثمانه في جنازه حاشدة
عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بقرية كفر يعقوب بمركز كفرالزيات ودفنه
بمقابر الأسرة.
وأفادت
مصادر مقربة من الأسرة بأن الجد توفي حزنا علي حفيدته بسنت التي لفظت أنفاسها
الأخيرة جراء تعرضها للضغط النفسي وانهاءها حياتها بتناول الحبة السامة.
وتمكنت
الاجهزة الامنية من ضبط الشابين المتهمين في واقعة الابتزاز، وتم نقلهما تحت حراسة
أمنية مشددة من مركز شرطة كفرالزيات إلي مجمع محاكم ونيابات المركز لسماع أقوالهم
واتخاذ كافة الإجراءات القانونية معهم في واقعة التشهير والابتزاز بالفتاة الضحية .