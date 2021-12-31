وفاة جابر عصفور بعد صراع مع المرض

الجمعة، 31-12-2021
02:52 م
توفي وزير الثقافة
الأسبق جابر عصفور
اليوم الجمعة عن عمر
ناهز 77 عاما بعد صراع مع المرض.
وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم في بيان إن "الثقافة
المصرية والعربية فقدت أحد أعمدتها الراسخة".
وأضافت أن الراحل "وضع بصمات بارزة في مجال التنوير
وحقق الكثير من الإنجازات الخالدة به" مشيرة إلى دوره الرائد في البحث الأكاديمي
وإدارة المواقع الثقافية التي تولاها.
ولد جابر أحمد السيد مصطفى عصفور في 25 مارس 1944 بمدينة
المحلة الكبرى في محافظة الغربية وتخرج في كلية الآداب بجامعة القاهرة قسم اللغة العربية
عام 1965.
حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه ليبدأ حياته الأكاديمية
بالتدريس في الجامعة وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسا لقسم اللغة العربية بجامعة القاهرة
عام 1990.
شغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة من يناير
1993 إلى مارس 2007 كما أسهمت جهوده في تأسيس المركز القومي للترجمة الذي أصبح مديرا
له من 2007 إلى 2011.
تولى وزارة الثقافة لأول مرة في 31 يناير 2011 ضمن آخر حكومة
في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك لكنه تقدم بالاستقالة من المنصب بعد نحو 10 أيام فقط
ثم عاد وتولى الوزارة في يونيو 2014 وحتى فبراير 2015.