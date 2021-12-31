السبت 01 يناير 2022
توقيت مصر 15:16 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مودل سعودية تحتفل برأس السنة بصور صادمة دون ملابس سفلية

شيرين تصدم الجميع: «معايا عفاريت في البيت بشوفهم وبكلمهم»

أنغام تحسم الجدل: كتبت تعهد بعدم الزواج

«أبوكي مستنيكي».. قرار جديد من المحكمة في قضية رشوان توفيق

«الجنس مقابل الدرجات».. فضيحة تهز جامعة عربية

كورونا يضرب الأندية السعودية

يقتل ابنته بالرصاص معتقدًا أنها لص

مجدي وهبة.. تبرع بسيارة نقل الموتى فكان أول المنقولين فيها

لماذا صلاة الظهر والعصر سرية والمغرب والعشاء جهرية؟

لماذا هاجم سمير نصري محمد صلاح ووصفه بهذا الوصف؟

ADS
 

وفاة جابر عصفور بعد صراع مع المرض

7081686301634992060
ا
Native
Teads
الجمعة، 31-12-2021 02:52 م
توفي وزير الثقافة الأسبق جابر عصفور اليوم الجمعة عن عمر ناهز 77 عاما بعد صراع مع المرض.
وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم في بيان إن "الثقافة المصرية والعربية فقدت أحد أعمدتها الراسخة".
وأضافت أن الراحل "وضع بصمات بارزة في مجال التنوير وحقق الكثير من الإنجازات الخالدة به" مشيرة إلى دوره الرائد في البحث الأكاديمي وإدارة المواقع الثقافية التي تولاها.
ولد جابر أحمد السيد مصطفى عصفور في 25 مارس 1944 بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية وتخرج في كلية الآداب بجامعة القاهرة قسم اللغة العربية عام 1965.
حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه ليبدأ حياته الأكاديمية بالتدريس في الجامعة وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسا لقسم اللغة العربية بجامعة القاهرة عام 1990.
شغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة من يناير 1993 إلى مارس 2007 كما أسهمت جهوده في تأسيس المركز القومي للترجمة الذي أصبح مديرا له من 2007 إلى 2011.
تولى وزارة الثقافة لأول مرة في 31 يناير 2011 ضمن آخر حكومة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك لكنه تقدم بالاستقالة من المنصب بعد نحو 10 أيام فقط ثم عاد وتولى الوزارة في يونيو 2014 وحتى فبراير 2015.

 

إقرأ ايضا

7594589_1641017721

مودل سعودية تحتفل برأس السنة بصور صادمة دون ملابس سفلية

2022_1_1_0_41_20_37

شيرين تصدم الجميع: «معايا عفاريت في البيت بشوفهم وبكلمهم»

أنغام

أنغام تحسم الجدل: كتبت تعهد بعدم الزواج

أخبار متعلقة

2021_12_18_13_51_38_944

حل لغز العثور على جثة فتاة في القليوبية.. ماتت أثناء علاقة غير شرعية

download

جنازة الفنان محمد عبدالحليم .. لم يحضر سوى فنان مسيحي

359999_0

ياسمين عبدالعزيز: حارس المقابر بعتلي فيديو وقالى جهزنالك التُربة وركبنا كشاف يا أستاذة

Capture

وفاة الفتاة العملاقة عن عمر 29 عامًا بعد صراع مع المرض

19_2020-637138368893059238-305

شاهد لحظة وفاة أدهم السلحدار في الملعب بعد هدف فريقه القاتل في آخر دقيقة