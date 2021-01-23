السبت 23 يناير 2021
توقيت مصر 11:53 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وفاة المنتج ميدو منيب بشكل مفاجئ

فنانة سعودية تثير ضجة: «الله يحرق قلبك زي ما حرقتي قلبي على زوجي»

«ترامب» في أول تصريح له بعد تنصيب«بايدن»: «سنفعل شيئًا»

السعودية تكشف عن شرط واحدٍ لإقامة علاقات مع إسرائيل

اعترافات سيدة تزوجت 3 رجال في وقت واحد..السبب صادم

إصابة الفنان عادل إمام بفيروس " كورونا".. هذه الحقيقة

علاء مبارك يثير ضجة علي مواقع التواصل بكلماته عن الملك عبد الله

كاميرا مرقبة توثق أبشع جريمة لشاب يقتل أمه أمام الجميع

أول فيديو لقصف مطار بغداد بالصواريخ

تفاصيل محادثة أول زعيم لـ "بايدن "

ADS
 

وفاة المنتج ميدو منيب بشكل مفاجئ

141472969_10222186528606499_8856267147856728554_n
ميدو منيب
 
السبت، 23-01-2021 11:40 ص المصريون
توفى صباح اليوم السبت، المنتج الفني ميدو منيب، بشكل مفاجئ وذلك على إثر إصابتة بنزيف في الدماغ.
وكان خبر وفاةه كالصاعقة على محبيه ومتابعيه، وحرص عدد كبير منهم على نعيه، وأبرزهم: الفنانة رنا سماحة، والشاعر عمرو المصري والموزع هاني ربيع والموزع أحمد إبراهيم والملحن سامر أبو طالب وغيرهم.
وكان ابن عم الراحل ميدو منيب، قد أعلن عن الوفاة عبر "فيسبوك" وقال: إنا لله وإنا اليه راجعون ميدو منيب ابن عمي في ذمة الله”.
وقرّرت أسرة الراحل إقامة صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر بأحد المساجد أمام منزله في منطقة 4 عطفة الخليج المصري بجوار مصنع الرشيدي الميزان بجوار بيت الأسرة بالسيدة زينب، وسيكون الدفن بمقابر آل منيب بالدراسة.
يذكر أن، ميدو منيب واحد من أشهر المنتجين في مصر، وأنتج لعدد كبير من الفنانين خلال الفترة الماضية منهم: ساندي ورنا سماحة وإنجي و شذى وكان آخر إنتاجه طرح ألبوم غنائي للفنانة الشابة إيمي طه.
 

إقرأ ايضا

07-12-20-472428565-676x470

فنانة سعودية تثير ضجة: «الله يحرق قلبك زي ما حرقتي قلبي على زوجي»

Capture

اعترافات سيدة تزوجت 3 رجال في وقت واحد..السبب صادم

Capture

كاميرا مرقبة توثق أبشع جريمة لشاب يقتل أمه أمام الجميع

أخبار متعلقة

maxresdefault

أسرة عمر خورشيد تستقبل العزاء بعد 40 عامًا من وفاته لهذا السبب

1026252223_0_0_1955_1058_1000x541_80_0_0_bb8540c140db86679646e5d20f36f2df

تفاصيل غريبة.. سعودية تعثر على ابنتها المتوفاة بعد 20 عامًا في زفافها

8989895665323232656655665

بعد وفاة صفوت الشريف.. بيان هام من دار الإفتاء

145-040758-safwat-alsharif-mubarak-s_700x400

دفن صفوت الشريف بجوار حسني مبارك وإلغاء الجنازة

2021_1_10_3_37_47_220

تعرف على مصير مشاهد هادي الجيار في «الاختيار2»

49104481610394577

صدمة.. وفاة عريس بشكل مفاجيء في حفل زفافه (صور)