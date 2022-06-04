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وفاة المستشار أشرف حسين بأزمة قلبية مفاجئة داخل المحكمة

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السبت، 04-06-2022 03:31 م


توفى المستشار أشرف محمد علي حسين، رئيس الدائرة الأولى بمحكمة جنايات بورسعيد، المعروف بقاضي محاكمة "سفاح الإسماعيلية"، وذلك خلال نظر قضية بالمحكمة.
وسقط القاضي مغشياً عليه قبل دقائق من بدء إحدى جلسات المحاكمة داخل مجمع المحاكم، ببورسعيد، قبل أن يكتشف الحاضرون وفاته.
وكان القاضي البالغ من العمر 58 عاماً قد أصدر الحكم في القضية المتهم فيها عبد الرحمن دبور، والمعروفة إعلاميا باسم "سفاح الإسماعيلية"، وقضي فيها بالإعدام شنقاً ضده.
وكانت المحكمة قد أحالت أوراق سفاح الإسماعيلية إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي لإعدامه بتهمة ذبح مواطن في الشارع.
وبدأت القصة عندما تلقى مدير أمن الإسماعيلية، منصور لاشين، بلاغاً يفيد بقيام أحد الشباب بذبح آخر وفصل رأسه عن جسده والسير به في شارع طنطا.
وانتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث وفرضت طوقاً حول المكان وتمكنت من القبض على الجاني.
وقال المتهم عبد الرحمن دبور أمام النيابة العامة، إنه كان يعمل مع شقيق للمجني عليه ويدعى حسن في محل أثاث منذ 3 أعوام، ودخل مصحة للعلاج من الإدمان.
 

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