وفاة الفنان محمد فريد إثر أزمة صحية





توفي الفنان محمد فريد بعد صراع مع المرض، وكشفت ناهد ابنة الفنان محمد فريد تعرضه لأزمة صحية وذلك في منشور لها عبر فيسبوك.

كتبت ناهد محمد فريد: “اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ على ابى بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيه جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِيه وعافِيه واعف عنه، واشمله بعطفك ومغفرتك، وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين”.

وكشفت عن معاناة من نقص حاد في الهيموجلوبين.

فى ذات السياق كشف الدكتور مصعب إبراهيم استشاري الجهاز الهضمي أن نقص الهيموجلوبين هو حالة تحدث عندما يكون مستوى الهيموجلوبين في الدم أقل من المعدل الطبيعي. الهيموجلوبين هو بروتين يتواجد في خلايا الدم الحمراء ويعمل على نقل الأكسجين إلى الأنسجة في الجسم. إليك بعض المعلومات حول أسباب وأعراض وعلاج ووقاية نقص الهيموجلوبين:

نقص الحديد: يعتبر نقص الحديد أحد أسباب الهيموجلوبين المنتشرة بشكل كبير. قد يكون سببه نقص تناول الحديد من الطعام أو مشاكل في امتصاص الحديد من الجهاز الهضمي.

فقر الدم الناجم عن نقص الفيتامينات والمعادن: يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب12 أو نقص حمض الفوليك إلى نقص الهيموجلوبين.

فقر الدم الناجم عن فقر الدم الوراثي: مثل فقر الدم المنجلي أو فقر الدم البحر الأبيض المتوسط.

النزف المزمن: النزف المستمر والمزمن سواء من الأمعاء أو الأعضاء الأخرى يمكن أن يؤدي إلى نقص الهيموجلوبين.