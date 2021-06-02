وفاة الفنان محمد عبده يتصدر الترند في السعودية

الأربعاء، 02-06-2021
09:39 ص
تصدر هاشتاج " وفاة محمد عبده
"، الترند عبر موقع التواصل
الاجتماعي "تويتر" في المملكة العربية السعودية
، بعد ساعات من انتشار
أنباء حول وفاة
ه.
وشارك في الهاشتاج المئات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا
أسرته بالخروج وتوضيح حقيقية هذه الأنباء للإطمئنان على الفنان
الكبير، فيما أكد
البعض أن الفنان
بحالة صحية جيدة وأن ما تردد مجرد شائعات يتداولها البعض من الحين
للآخر لإثارة الجدل.
وحسب «سيدتي » قال مصدر مقرب من الفنان محمد عبده
، أنه بخير في منزله
ويتمتع بصحة جيدة، وأنه سعيد بأصداء نجاح أغنيته الجديدة «مستعجلة» التي طرحها قبل
أيام، ويستعد لحفله القادم في الرياض بتاريخ 4 يونيو الجاري.