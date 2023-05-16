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وفاة الفنان محمد الإدنداني حزنًا على زوجته

وفاة الفنان محمد الإدنداني حزنًا على زوجته

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محمد الإدنداني
الثلاثاء، 16-05-2023 09:18 ص

 

رحل عن عالمنا الفنان النوبي محمد الإدنداني، مساء أمس الاثنين بالاسكندرية، عن عمر يناهز 82 عاما، حزنا على زوجته التي غادرت عالمنا نهاية شهر أبريل الماضي.

 

الادنداني، الذي كرم مؤخرا في مهرجان القاهرة للدراما، رحل مساء اليوم، بعد أقل من مرور شهر على وفاة زوجته.

 

وبدأ الفنان الراحل مشواره الفني، بتقديم المونولوج، قبل مشاركته في مجموعة من المسلسلات الشهيرة، ومنها "حكايات ميزو"، و"الأيام"، و "الراية البيضاء"، و "جمهورية زفتى".

 

وشارك الفنان الراحل، في مسرحيات عديدة مع الفنان محمد نجم، ومنها "طار فوق عش المجانين"، من أبرز الافلام التي شارك بها فيلم "سكوت هنصور".

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