وفاة الفنان عهدي صادق بعد معاناة مع المرض

الإثنين، 28-03-2022
11:05 ص
أعلن الفنان
منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية وفاة
الفنان
عهدى صادق
بعد صراع مع المرض
، وذلك عن عمر ناهز 72 عامًا.
وكتب منير مكرم :" الدوام لله أخى وحبيبى عهدى صادق ".
وتعرض الفنان عهدي صادق
لأزمة صحية دخل على إثرها العناية المركزة بأحد
المستشفيات الكبرى بالقاهرة.
كانت نفت الفنان
ة سامية جاهين، ابنة الشاعر الراحل صلاح جاهين، ما تردد
مؤخرًا حول إصابة عهدي صادق
بـ فيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها الشخصي على فيسبوك:
«الأخبار المتداولة بخصوص إصابة الفنان عهدي صادق
بفيروس كورونا غير صحيحة. إحنا
عملنا مسحة للإطمئنان والحمد لله طلعت سلبية».