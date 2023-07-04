وفاة الفنان علاء عبدالخالق بعد صراع مع المرض عن عمر ٥٩ عامًا

الثلاثاء، 04-07-2023
11:15 ص
توفي اليوم الثلاثاء، الفن
ان علاء عبد الخالق؛ واحدا من نجوم جيل التسعينيات وذلك بعد صراع معة و المرض.
وتوفي الفن
ان علاء عبد الخالق عن عمر ناهز 59 عاما .
معلومات عن علاء عبد الخالق
ويعد علاء عبد الخالق من مواليد القاهرة، 23 فبراير 1964، تخرج من معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على آلة «الناي»، ويعد واحدا من نجوم «الكاسيت» في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وحقق مع الفن
انتين منى عبد الغني وحنان نجاحاً كبيرا، مكونين فرقة «الأصدقاء» بالتعاون مع الموسيقار الراحل عمار الشريعي، وخرج الألبوم الغنائي الأول لهم خلال العام 1980، ومن أشهر أغنياتهم «الحدود»، إلا أن الشريعي قرر حل الفرقة لانشغاله بالموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات، والظروف الشخصية للفنانتين.