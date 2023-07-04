الثلاثاء 04 يوليه 2023
توقيت مصر 21:52 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

منها البيتزا واللانشون.. جمال شعبان يكشف أنواع أطعمة خطر جدًا

قرار جديد من المحكمة في اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

القبض على الضابط مرتكب "حادث مدينتي" وإحالته إلى المحاكمة العاجلة

تعليق صادم من الفنان محمد عبده على رغبة محمد رمضان عمل "دويتو" معه

ناهد أبو القمصان تشن هجمًا حادًا على رضوى الشربيني

قرار صادم من مرتضى منصور بسبب خالد الغندور

طالبة وطالبة في الإعدادية يمارسان الرذيلة حتى حملت وأنجبت سفاحًا

مجدي الجلاد يكشف تفاصيل حادث مدينتي ويفجر مفاجأة

محمود سعد يعلق على أكله لحم حمير لمدة ٢٠ سنة

رفع مستوى العلاقات بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء

وفاة الفنان علاء عبدالخالق بعد صراع مع المرض عن عمر ٥٩ عامًا

19_2023-638240316527902354-790
الفنان الراحل
الثلاثاء، 04-07-2023 11:15 ص

توفي اليوم الثلاثاء، الفنان علاء عبد الخالق؛ واحدا من نجوم جيل التسعينيات وذلك بعد صراع معة و المرض.

وتوفي الفنان علاء عبد الخالق عن عمر ناهز 59 عاما .

معلومات عن علاء عبد الخالق
ويعد علاء عبد الخالق من مواليد القاهرة، 23 فبراير 1964، تخرج من معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على آلة «الناي»، ويعد واحدا من نجوم «الكاسيت» في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وحقق مع الفنانتين منى عبد الغني وحنان نجاحاً كبيرا، مكونين فرقة «الأصدقاء» بالتعاون مع الموسيقار الراحل عمار الشريعي، وخرج الألبوم الغنائي الأول لهم خلال العام 1980، ومن أشهر أغنياتهم «الحدود»، إلا أن الشريعي قرر حل الفرقة لانشغاله بالموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات، والظروف الشخصية للفنانتين.

إقرأ ايضا

2018_5_16_0_2_0_305

قرار جديد من المحكمة في اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

2015_4_14_23_10_4_37

القبض على الضابط مرتكب "حادث مدينتي" وإحالته إلى المحاكمة العاجلة

135-105848-mohamed-abdu-ramadan-duet_700x400

تعليق صادم من الفنان محمد عبده على رغبة محمد رمضان عمل "دويتو" معه

أخبار متعلقة

DBeGJRQH

أمينة خليل تثير الجدل من المالديف...شاهد

JkXyiuoq

ميريهان حسين تفتح النار على المجال الفني...تفاصيل

download

يسري نصر الله: اختفاء عبلة كامل أفضل من تحريمها الفن