وفاة الفنان عثمان محمد علي بعد صراع مع المرض

الإثنين، 13-11-2023
10:53 ص
توفي اليوم، الفنان الكبير عثمان محمد علي عن عمر ناهز 88 عامًا، بعد صراع مع المرض.
الفنان عثمان محمد علي
هو والد الفنانة الكبيرة سلوى عثمان، وخلال مشواره الفني قدم عددا من الأعمال الهامة أبرزها: "عائلة الحاج متولي، لن أعيش في جلباب أبي، الأدهم، العراف، أفراح إبليس".
وكان آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل "حي السيدة زينب"، الذي عرض عام 2021، وشارك في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: سوسن بدر، ومحمود عبدالمغني.
من جانبه نعى الفنان حمادة هلال، الفنان الكبير عثمان محمد علي، الذي رحل عن عالمنا اليوم 12 نوفمبر عن عمر يناهز 88 عاما.
ونشر هلال صورة الفنان الراحل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الله يرحمك يا راجل يا طيب".