وفاة الفنان عبدالله الشرقاوي

الثلاثاء، 10-08-2021
03:11 م
توفى اليوم الفنان
الكبير عبد الله الشرقاوي، من أشهر نجوم المسرح
في مصر
خلال ثمانينات القرن الماضي.
وتصدر اسم الفنان
المسرح
ي قائمة الأكثر بحثاً على جوجل ومواقع التواصل
الاجتماعي المختلفة بعد إعلان خبر وفاة
ه.
ويعد الفنان
عبد الله الشرقاوي، من أبرز ممثلي المسرح
في مصر، اشتهر على
خشبة المسرح
الجامع خلال فترة الثمانينيات، وقدم العديد من البطولات المسرح
ية، كما
يعد أحد أعضاء فرقة الطليعة التابعة لوزارة الثقافة.
ومن أبرز مسرح
يات عبد الله الشرقاوي "ماراصاد، سقلط في ملقط، الكورة
أجوان، توهان، العسل عسل".