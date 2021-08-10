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وفاة الفنان عبدالله الشرقاوي

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الثلاثاء، 10-08-2021 03:11 م

توفى اليوم الفنان الكبير عبد الله الشرقاوي، من أشهر نجوم المسرح في مصر خلال ثمانينات القرن الماضي.
وتصدر اسم الفنان المسرحي قائمة الأكثر بحثاً على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد إعلان خبر وفاةه.
ويعد الفنان عبد الله الشرقاوي، من أبرز ممثلي المسرح في مصر، اشتهر على خشبة المسرح الجامع خلال فترة الثمانينيات، وقدم العديد من البطولات المسرحية، كما يعد أحد أعضاء فرقة الطليعة التابعة لوزارة الثقافة.
ومن أبرز مسرحيات عبد الله الشرقاوي "ماراصاد، سقلط في ملقط، الكورة أجوان، توهان، العسل عسل".


 

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