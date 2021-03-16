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وفاة الفنان عادل هاشم.. ونبيل الحلفاوي ينعيه: مات صديقي وزميلي

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عادل هاشم
 
الثلاثاء، 16-03-2021 09:35 ص

رحل عن عالمنا الفنان عادل هاشم، بعد صراع مع المرض، فيما نعاه الفنان نبيل الحلفاوي على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ناشرًا صورة له، وعلق عليها بالقول :«رحم الله الصديق وزميل المسرح القومي الفنان عادل هاشم وأنعم على أسرته بالصبر والسكينة».
ويعد عادل هاشم من أهم رواد المسرح في العقود الأربعة الماضية حيث عمل ممثلاً ومخرجاً في العديد من الأعمال المسرحية المهمة في تلك الفترة.
ولد عادل هاشم في القاهرة عام 1939، بدأ التمثيل منذ الصغر من خلال المسرح المدرسي خلال دراسته بمدرسة الملك الناصر الابتدائية بالسيدة زينب، ووصولًا إلى المرحلة الثانوية بمدرسة السعيدية، والتحق في البداية بكلية الحقوق بناء على رغبة والده، وبعد رسوبه في العام اﻷول، قرر الانتقال للدراسة في معهد الخدمة الاجتماعية حتى حصل على درجة البكالوريوس في عام 1962، وبعد التخرج تقدم لاختبارات المسرح القومي وتم تعيينه به.


 

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