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وفاة الفنان طارق هاشم وسط غياب تام للفنانين عن جنازته

elaosboa17208
ارشيفية
Native
Teads
السبت، 10-09-2022 10:14 ص

توفي أمس الجمعة الفنان والمخرج طارق هاشم، وأعلنت خبر وفاته ابنة شقيقه ومجموعة من أصدقائه المقربين، عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيما غاب جميع الفنانين تقريبًا عن حضور جنازةه.

وكتبت ابنة شقيقه مروة هاشم: "إنا لله وإن إليه راجعون.. إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، توفي إلى رحمة الله عمي الحبيب، الأستاذ طارق محمد هاشم".

وكتب مدير التصوير سعيد الشيمي عبر فيسبوك: "البقاء لله طارق هاشم في ذمة الله.. ألف رحمة ونور على روحه وفي الجنة إن شاء الله".

وإليكم أبرز المعلومات عن المخرج طارق هاشم:

- شارك عام 1973 في فيلم "الشياطين في أجازة"، وجسد شخصية والد الفنانة سهير رمزي "سونيا".

- شارك في مسلسل "ألوان من الحب" عام 1977، إخراج محمود الشريف.

- شارك في فيلم "المحفظة معايا" 1978، بطولة عادل إمام، وجسد شخصية "الصحفي أحمد".

- نعاه المخرج عمر عبد العزيز "المخرج والصديق وزميل الدراسة"، وعملا معًا في "المحفظة معايا"، حيث شارك "طارق" كممثل، و"عمر" كمخرج مساعد.

- عمل في مجال صناعة الدعاية والإعلان في فترة الثمانينيات.


 

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