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وفاة الفنان سامي فهمي يُحزن الوسط الفني

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سامي فهمي
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الأحد، 13-11-2022 01:14 م
رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد 13 نوفمبر الفنان الكبير سامي فهمي، ونعته شقيقته الفنانة عايدة فهمي عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، وكتبت "أخويا سامي فهمي.. البقاء لله".
سامي نشر عبر حسابه على فيسبوك، في ٢٩ أكتوبر أحدث صورة له، معلقا "مع رئيس وزراء مصر الأسبق الأستاذ عصام شرف والفنانة وفاء سالم في رحلة دوار العمدة"

جدير بالذكر أن سامي شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية مع كبار نجوم الفن في بداياته، منها مسرحية الدخول بالملابس الرسمية مع الفنانة سهير البابلي والفنانة إسعاد يونس والفنان أبو بكر عزت، كما شارك في مسلسل برج الحظ مع الفنان محمد عوض، فيلم اعتداء مع الفنان حسين فهمي، مسلسل الأيام مع الفنان أحمد زكي، قبل أن يسافر إلى ويعيش فترة طويلة خارج مصر.

 

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