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وفاة الفنان زكي فطين عبدالوهاب بعد صراع مع أشرس مرضين

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زكي فطين
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الأحد، 20-03-2022 01:49 م

توفى اليوم الأحد، الفنان زكى فطين عبد الوهاب عن عمر يناهز 61 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان، وسيتم تشييع جثمانه في الرابعة والنصف عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة.
وعانى عبد الوهاب من أزمتين كبيرتين هما سرطان الرئة وورم المخ، حيث أصيب في يونيو الماضى بورم في المخ، وفى منتصف عام 2019 أصيب بسرطان في الرئة.
يذكر أن الفنان زكى فطين عبد الوهاب هو ابن المخرج الكبير الراحل فطين عبد الوهاب، والفنانة الكبيرة الراحلة ليلى مراد.
ونعاه العديد من الفنانين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، داعين له بالرحمة والمغفرة.
 

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